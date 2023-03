Pd: Schlein, mio impegno a tenere insieme nostra comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Avere cura nostra della nostra comunità e tenerla insieme è il primo impegno che mi prendo oggi qui con voi”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nel corso del suo intervento all’Assemblea nazionale del Pd in corso al Centro congressi "La Nuvola", a Roma. “Voglio avere cura della relazione umana prima che politica”, ha proseguito Schlein, per “porre fine a quelle conflittualità interne che ci tolgono la forza per combattere”. (Rin)