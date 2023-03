Lazio: Rocca, tengo delega Sanità, ci metto la faccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terrò per me la delega alla Sanità "per affrontare questa sfida. È un impegno sul quale ho messo la faccia e quindi mi assumo in prima persona la responsabilità come presidente". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, nel corso della conferenza stampa di presentazione della giunta. "Mi mortifica come cittadino del Lazio vedere la sanità in difficoltà e i nostri operatori così esposti, sacrificati e mortificato - ha aggiunto Rocca -. Proprio oggi è la giornata per la loro sicurezza. Intendo governare il processo sanitario e non farmi governare. Stiamo già lavorando per i tempi di attesa in sanità per rimuovere entro i primi cento giorni la situazione orribile che si vive nei pronto soccorso. Per capire se la regione Lazio ha bisogno di nuovi letti, bisogna prima capire se gli attuali sono sfruttati e se tutto il privato accreditato mette a disposizione tutti i posti dichiarati - ha continuato Rocca -. C'è questa pessima abitudine per la quale di fine settimana non si dimette, c'è un picco epidemiologico evidentemente nel weekend. Ci vorrà qualche settimana ma mi sento ottimista che entro i cento giorni ce la faremo", ha concluso Rocca. (Rer)