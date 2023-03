Italia-Israele: telefonata molto cordiale tra Netanyahu e Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dello Stato d'Israele, Benjamin Netanyahu, "ha avuto ieri una telefonata molto cordiale con il presidente Silvio Berlusconi. La telefonata è stata l'occasione per ribadire la storica e profonda amicizia tra i due leader e la loro volontà di continuare a lavorare insieme per rafforzare, ancora di più, le relazioni tra Italia e Israele". Lo rende noto in un tweet l'Ambasciata d'Israele in Italia. (Rin)