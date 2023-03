Bosnia: Associazione per le vendite online, settore cresciuto del 312 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatturato del commercio online in Bosnia Erzegovina ha visto un aumento del 312 per cento rispetto al periodo precedente alla pandemia di Covid-19. Sono i dati diffusi dall’Associazione nazionale per l’e-commerce, rilanciati dalla stampa locale. L’associazione ha condotto la prima analisi su larga scala dei dati relativi alle vendite online nel Paese. La crescita delle vendite online nel 2022 è del 57 per cento rispetto al 2021 e il numero di transazioni relative allo stesso periodo è aumentato del 62 per cento. I cittadini che acquistano online sono per lo più persone di età compresa tra i 26 ei 45 anni. I proprietari dei negozi online hanno tuttavia sottolineato che le normative legali sono uno dei principali ostacoli per il funzionamento e lo sviluppo dell'e-commerce in Bosnia Erzegovina. Per questo è stata accolta con favore la stesura di un testo di legge per regolare la materia (legge sul commercio interno), che il governo della Federazione bosniaca (entità croata e musulmana), su proposta del ministero federale del Commercio, ha elaborato e già inviato all'iter parlamentare.(Seb)