Vaticano: Papa, uniti nella solidarietà per chi soffre la guerra

- "Rimaniamo uniti nella fede e nella solidarietà con i nostri fratelli che soffrono a causa della guerra, soprattutto non dimentichiamo il martoriato popolo ucraino". Lo ha detto Papa Francesco dopo la recita dell'Angelus a Piazza San Pietro. "Un anno fa in tale contesto abbiamo compiuto il solenne atto di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria – ha sottolineato Francesco - invocando il dono della pace. Il nostro affidamento non venga meno, non vacilli la speranza, il Signore ascolta sempre le suppliche che il suo popolo gli rivolge per intercessione della Madre". (Civ)