Pd: Schlein, salvaguardare pluralismo senza rinunciare a linea chiara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo salvaguardare il pluralismo, ma senza rinunciare a una linea chiara, che ci renda riconoscibili”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nel corso del suo intervento all’Assemblea nazionale del Pd in corso al Centro congressi "La Nuvola", a Roma. “Non deve esserci una resa dei conti identitaria che non serve a nessuno, ma mettere a valore le nostre differenze senza farci silenziare da esse”, ha proseguito. “Questo è lo sforzo che dobbiamo fare, io per prima”, ha aggiunto. (Rin)