Lazio, Trancassini (FdI): promessa mantenuta a Rieti, rinnovato impegno su Ricostruzione

- “Sono particolarmente orgoglioso di essere riuscito a mantenere la promessa fatta in campagna elettorale a Rieti: un assessore nella giunta della Regione Lazio con l’importantissima delega alla Ricostruzione, uno degli obiettivi prioritari della legislatura. Da oggi, in sinergia con le Istituzioni nazionali, inizia un percorso nuovo per velocizzare e semplificare la ricostruzione post-sisma ma anche per dare alle nostre comunità certezze rispetto al futuro per il rilancio socio economico dei nostri territori”. Lo dichiara in una nota il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Lazio Paolo Trancassini. (Com)