Migranti: Schlein, governo faccia chiarezza su dinamiche tragedia Cutro

- Sui fatti di Cutro “chiediamo al governo di chiarire e di fare piena luce sulla dinamica dell’accaduto”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nel corso del suo intervento all’Assemblea nazionale del Pd in corso al Centro congressi "La Nuvola", a Roma. “Vogliamo sapere – ha proseguito – perché non è stato attivato un evento di ricerca e soccorso in mare”. “Vogliamo capire perché è stata attivata la Guardia di finanza che, a causa delle condizioni meteo, è dovuta tornare indietro due volte, e non la Guardia costiera, che ha mezzi più adeguati”. (Rin)