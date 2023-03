Migranti: Schlein, grazie a Mattarella per omaggio vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo toccato con mano l'inumanità delle scelte di chi governa il Paese. Hanno fatto un consiglio dei ministri a Cutro chiusi dentro, senza nemmeno dare omaggio alle vittime e ai loro famigliari, come invece ha fatto il presidente Mattarella, a cui vanno i nostri ringraziamenti per essere stato ancora una volta guida del Paese”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nel corso del suo intervento all’Assemblea nazionale del Pd in corso al Centro congressi "La Nuvola", a Roma. (Rin)