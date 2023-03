Migranti: Ciriani, testo del decreto andrà al Senato, vedremo se migliorarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza del governo nella sua totalità a Cutro "era un segnale che andava dato, innanzitutto per rispetto delle vittime. Il secondo obiettivo di quel consiglio dei ministri era invece reagire politicamente alla tragedia. E lo abbiamo fatto, con un decreto ampio e duro che inaugura una lotta senza quartiere agli scafisti, aumenta la collaborazione con i Paesi di partenza e gestisce il fenomeno con flussi di arrivo regolari". Lo afferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, in un'intervista al Messaggero. "A me non sembra esista una linea Salvini oppure una linea Meloni, esiste solamente una linea del governo", spiega Ciriani. "Infatti l’intera questione è stata discussa in maniera tranquilla e pacata, approvando il provvedimento con voto unanime. E in ogni caso su un tema così delicato non mi sembrerebbe giusto piantare bandierine. Comunque - prosegue Ciriani - il testo ora andrà al Senato, e lì vedremo se è o meno necessario migliorarlo. In giro vedo troppe ricostruzioni su presunte crepe, se qualcuno ha idee e proposte migliori o più efficaci per stroncare il traffico di esseri umani noi siamo pronti ad ascoltarlo. Per ora però non è arrivato nulla, si limitano a sollecitare proteste di gente che non è neanche di Cutro".(Rin)