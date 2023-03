Latina: due incidenti stradali in poche ore, feriti due automobilisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due distinti incidenti stradali, hanno necessitato, tra ieri sera e questa mattina, l'intervento dei vigili del fuoco a Latina, per soccorrere gli occupanti feriti nelle autovetture. Il primo incidente, in ordine di tempo, si è verificato poco dopo le 23 in via Piave dove i vigili del fuoco sono intervenuti nel sinistro che ha coinvolto due autovetture, una Fiat 500 ed una Renault 4 che si è ribaltata. I pompieri hanno estratto dalla Renault, un uomo di 56 anni residente a Cisterna di Latina affidandolo all'ambulanza del 118 per il trasportato in ospedale. Sul posto i carabinieri. Il secondo incidente è avvenuto alle 7 nella rotatoria di viale Le Corbusier sotto la Pontina. In questo caso i vigili del fuoco hanno trovato una Smart ribaltata, per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Anche in questo caso i pompieri hanno soccorso ed estratto dall'abitacolo un 20enne di Latina ferito e consegnato ai sanitari del 118 per poi essere trasportato in ospedale. Sul posto la Polizia Locale. (Rer)