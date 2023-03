Migranti: Foti (Fd'I), governo Meloni al lavoro per impedire drammi del mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i nostri servizi di intelligence "ci sarebbero 685 mila persone pronte a partire dalla Libia per approdare in Italia. Senza considerare Tunisia e Libano". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ospite di Tgcom24. "Il Governo Meloni - sottolinea - è intervenuto per impedire ancora questi drammi del mare, muovendosi su due fronti: colpire gli scafisti e gli organizzatori dei viaggi della morte. Anche l'Unione europea è d'accordo con noi. Bisogna agire con accordi umanitari e di cooperazione con le Nazioni di origine di queste persone, ma soprattutto per evitare che il Paese di primo approdo sia poi lasciato da solo", conclude Foti.(Rin)