Migranti: Foti (Fd'I), l'Europa non può girarsi dall'altra parte

- L'Italia "non può essere l'hub di tutti gli immigrati. A chi dice che gli sbarchi siano aumentati negli ultimi mesi, consiglio di guardare il cruscotto degli Interni: da maggio scorso infatti gli arrivi si sono stabilizzati e verrebbero dunque sconvolti da altri arrivi". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ospite a Tgcom24. "Il Governo italiano ha assunto un nuovo provvedimento, che attraverso un nuovo decreto flussi, anche contro il caporalato, sta facendo tutto il possibile per fronteggiare questo problema. L' Europa non può girarsi dall' altra parte", conclude Foti. (Rin)