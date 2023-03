Roma: 35enne accoltellato in strada a Guidonia, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accoltellamento in strada a Guidonia. Ieri sera alle 21 circa, un 35enne italiano è stato accoltellato da una persona che, insieme ad un complice, si è dileguata. L’uomo ha riportato una grave ferita alla spalla, segno che, probabilmente, l’aggressore potrebbe avergli teso un agguato. Il ferito ha chiesto aiuto ai passanti che lo hanno portato in ospedale a Monterotondo dove è stato operato e non corre pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Tivoli che hanno attivato le indagini.(Rer)