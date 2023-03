Serbia: oggi il 20mo anniversario dell'assassinio dell’ex primo ministro Djindjic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Serbia commemorano oggi il 20mo anniversario dell’uccisione dell’ex premier Zoran Djindjic. Secondo quanto riferisce la stampa locale, la prima ministra Ana Brnabic e i membri del governo hanno deposto una corona di fiori nel cortile della sede dell’esecutivo, dove Djindjic è stato ucciso a colpi di fucile. Gli esponenti della forza politica di Djindjic, il Partito democratico (Ds), si sono dati invece appuntamento nell’area di Vukov Spomenik, sempre nel centro cittadino, per dirigersi successivamente al cimitero e deporre fiori sulla tomba. Djindjic è stato assassinato il 12 marzo 2003 e poche ore dopo l'omicidio il governo ha dichiarato lo stato di emergenza in tutta la Serbia. Alcuni membri del clan criminale Zemun e parte dell'Unità per le operazioni speciali (Jso) dello Stato sono stati immediatamente sospettati di essere gli autori. Durante lo stato di emergenza, durato fino al 22 aprile 2003, la polizia ha arrestato più di 11 mila persone nell'operazione Sablja (sciabola), tra cui politici, ufficiali militari di alto rango e funzionari giudiziari. Nell'agosto 2003 è stato emanato un atto d'accusa contro 44 persone per aver partecipato all'organizzazione dell'omicidio e il processo è iniziato il 22 dicembre dello stesso anno presso il tribunale distrettuale di Belgrado. Il 23 maggio 2007 il tribunale ha dichiarato colpevoli gli imputati, che sono stati condannati a un totale di 378 anni di carcere. L'ex comandante della Jso, Milorad Ulemek detto Legija (legione, dalla sua precedente appartenenza alla legione straniera) e il suo vice Zvezdan Jovanovic sono stati condannati a 40 anni di carcere ciascuno, in quanto autori diretti dell'omicidio. Il primo, secondo la sentenza, ha organizzato l’attentato mentre il secondo ne è stato l’esecutore materiale. (segue) (Seb)