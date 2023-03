Medio Oriente: tre militanti palestinesi morti in scontro a fuoco con militari a Nablus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre militanti palestinesi sono rimasti uccisi in uno scontro a fuoco con i militari delle Forze di difesa israeliane (Idf) a Jit, località a ovest della città di Nablus in Cisgiordania. Secondo quanto riporta il quotidiano israeliano “The Times of Israel”, un gruppo di militari israeliani della Brigata Golani è stato attaccato da uomini armati palestinesi questa mattina, vicino a Jit, a ovest di Nablus, durante "attività proattive". I militari hanno risposto al fuoco uccidendo tre degli assalitori palestinesi, hanno riferito in una nota le Idf. Il ministero della salute dell'Autorità palestinese ha dichiarato di essere stato informato della morte dei tre militanti, indicando che i corpi sono stati prelevati dalle forze armate israeliane. Un altro aggressore si è costituito ed è stato arrestato e interrogato. (segue) (Res)