- Aspi comunica che sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di incidenti, dalle 21 di mercoledì 15 alle 2 di giovedì 16 marzo, sarà chiusa la stazione di Ospitaletto, in uscita per chi proviene da Milano. Dalla mezzanotte alle 5 di giovedì 16 marzo, sarà chiusa la stazione di Brescia ovest, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia/Venezia.(Com)