Migranti: Calenda, subito piano straordinario con l'Ue o saremo travolti

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Quello che sta accadendo nel Mediterraneo “configura una primavera ed un’estate di esodo verso l’Italia. Occorre mettere in piedi, insieme all’Ue, subito, un piano straordinario di rafforzamento delle strutture di gestione dei flussi e relocation. Altrimenti verremo travolti”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda. “Questo piano – prosegue – deve innanzitutto fondarsi su previsioni realistiche su rotte, provenienze e status. E deve prevedere: il rafforzamento del presidio nei paesi di provenienza e transito; accordi di rimpatrio negoziati dalla Ue; valutazione adeguatezza dotazioni Guardia costiera; nuovi centri di accoglienza e transito; accordo per relocation in paesi Ue prima dell’attribuzione dello status (migrante/rifugiato); nuovi Sprar; agenzia per l’immigrazione per governare i processi di cui sopra - provvisoriamente appoggiata alla protezione civile”. (Rin)