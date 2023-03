Roma: donna 49enne muore in casa, procura dispone autopsia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si indaga a Roma sulle cause che hanno provocato la morte, ieri sera poco dopo la mezzanotte, di una 49enne residente al civico 40 di via Grave in zona Villa Bonelli a Roma. Secondo quando si apprende la donna era affetta da disturbi psichici, e a chiamare i soccorsi è stato il marito che l’avrebbe ritrovata esanime a terra nella cucina. Sul posto sono accorsi gli operatori del 118 e i carabinieri della compagnia Eur e della stazione Villa Bonelli. Il medico legale non avrebbe riscontrato segni di violenza sul corpo ma l’autorità giudiziaria ne ha disposto comunque l’autopsia.(Rer)