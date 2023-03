Regno Unito: caso Lineker, direttore “Bbc” ammette i “danni” subiti dall’emittente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale della “Bbc”, Tim Davie, ha dichiarato che la dirigenza dell’emittente pubblica britannica “sta lavorando molto duramente” per riparare ai danni subiti dalla sospensione del commentatore sportivo Gary Lineker. Le dichiarazioni sono arrivate dopo che ieri il programma Match Of The Day - di solito presentato dall’ex calciatore - è durato solo 20 minuti senza commenti e senza nemmeno la sigla che solitamente lo accompagna. Gli altri presentatori sportivi ed esperti - tra cui Ian Wright, Alan Shearer, Jason Mohammad e Alex Scott – si sono infatti rifiutati di lavorare come gesto di solidarietà per il collega, sospeso dopo aver criticato su Twitter il nuovo disegno di legge del governo sui richiedenti asilo. "Stiamo lavorando molto duramente per risolvere questa situazione e assicurarci la messa in onda”, ha detto Davie ai media locali. "Per essere chiari, la cosa migliore per me sarebbe questa: Gary torna in onda e insieme diamo al pubblico quella copertura sportiva di livello mondiale che, come ho detto, mi dispiace non essere stati in grado di dare questa volta", ha concluso Davie. Martedì scorso Lineker ha pubblicato su Twitter dei commenti in cui paragonava il linguaggio usato dal governo sui richiedenti asilo con quello usato nella Germania degli anni '30, quando i nazisti salirono al potere. Secondo la “Bbc” le affermazioni violavano le linee guida editoriali sull'imparzialità. Il figlio maggiore di Lineker, George, ha detto in un’intervista al “Sunday Mirror” che suo padre è rimasto "un po' deluso" dalla reazione della “Bbc”, ma non rinuncerebbe mai a dire la propria opinione. "Tornerà a Match Of The Day? Penso di sì, adora Match Of The Day. Ma non rinuncerà mai alla propria opinione", ha concluso.(Rel)