Cina: chi sono i 4 vice premier e i 5 nuovi ministri del Consiglio di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea nazionale del popolo (Anp), massima istituzione legislativa della Cina, ha approvato oggi la nomina di quattro vice premier e di cinque nuovi ministri del Consiglio di Stato. Ad affiancare Li Qiang, fedelissimo del presidente Xi Jinping eletto ieri nuovo premier cinese in sostituzione di Li Keqiang, saranno Ding Xuexiang, He Lifeng, Zhang Guoqing e Liu Guozhong. Il primo, 60 anni, siede anche nel politburo del comitato centrale del Partito comunista ed è da decenni uno stretto collaboratore di Xi, di cui è stato capo di gabinetto già a partire dal 2006. L’economista He Lifeng, 68 anni, sostituirà Liu He come vice premier con delega all’economia: in precedenza era a capo della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, la potente agenzia statale per la pianificazione economica, la cui direzione passerà ora a Zheng Shanjie. Zhang Guoqing, 58 anni, ha una carriera politica relativamente breve. Dopo aver lavorato per vent’anni in compagnie del settore della difesa, ha ricoperto posizioni di livello locale: sindaco di Chongqing e Tianjin, e infine segretario del Partito comunista nella provincia di Liaoning. Liu Guozhong, 60 anni, ha invece alle spalle la guida del Partito comunista nella provincia di Shaanxi, nella quale affondano le radici della famiglia di Xi Jinping. Per la prima volta da un decennio a questa parte, non figurano donne tra i vice premier. (segue) (Cip)