Cina: chi sono i 4 vice premier e i 5 nuovi ministri del Consiglio di Stato (2)

- Cinque sono i nuovi membri del Consiglio di Stato, a un gradino più basso rispetto ai vice premier ma più alto rispetto ai ministri del governo nella scala gerarchica delle istituzioni esecutive cinesi. Il generale Li Shangfu, 65 anni, andrà a guidare il ministero della Difesa. Ingegnere aerospaziale poco noto all'estero, Li figura dal 2018 nella lista degli individui sanzionati dagli Stati Uniti perché accusati di cooperare con i settori della difesa o dell'intelligence della Russia. All'epoca l'ufficiale aveva avuto un ruolo chiave nell'acquisto di caccia Su-35 e di sistemi missilistici anti-aerei S-400 da Mosca. Secondo gli osservatori la nomina di Li, pur attesa dopo l'approdo del generale alla Commissione militare centrale del Partito comunista lo scorso ottobre, potrebbe ostacolare ulteriormente il dialogo tra Cina e Stati Uniti, i cui presidenti Xi Jinping e Joe Biden avevano stabilito lo scorso novembre, in occasione del vertice G20 di Bali, di tenere aperti i canali di comunicazione per evitare incidenti in aree "calde" come lo Stretto di Taiwan e il Mar Cinese Meridionale. (segue) (Cip)