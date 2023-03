Cina: chi sono i 4 vice premier e i 5 nuovi ministri del Consiglio di Stato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wang Xiaohong, 65 anni, manterrà l’incarico di ministro della Pubblica sicurezza. Anch’egli è considerato uno stretto alleato di Xi, avendo lavorato come capo della polizia a Fuzhou, nel sud-est del Paese, all’inizio degli anni Novanta, quando l’attuale presidente era segretario cittadino del Partito comunista. Wu Zhenglong, 58 anni, è stato nominato segretario generale del Consiglio di Stato. Precedentemente era a capo del partito nella provincia di Jiangsu e, prima ancora, nella città di Nanchino. Shen Yiqin, 63 anni, diventa la donna più alta in grado nelle istituzioni esecutive cinesi: tra il novembre del 2020 e il dicembre del 2022 è stata segretaria del Partito comunista nella provincia sud-occidentale di Guizhou. A completare la squadra dei consiglieri di Stato è il ministro degli Esteri Qin Gang, 57 anni, già ambasciatore negli Stati Uniti ed ex capo del protocollo del presidente Xi tra il 2014 e il 2018. (segue) (Cip)