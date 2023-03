Cina: chi sono i 4 vice premier e i 5 nuovi ministri del Consiglio di Stato (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La squadra di governo è completata da Jin Zhuanglong come ministro dell’Industria, Wang Zhigang ministro della Scienza e della Tecnologia, Huai Jinpeng ministro dell’Istruzione, Pan Yue a capo della Commissione nazionale per gli affari etnici, Tang Dengjie ministro degli Affari civili, He Rong ministro della Giustizia, Wang Xiaoping ministro delle Risorse umane, Wang Guanghua ministro delle Risorse naturali, Huang Runqiu ministro dell’Ecologia e dell’Ambiente, Ni Hong ministro dell’Edilizia e dello Sviluppo urbano, Li Xiaopeng ministro dei Trasporti, Li Guoying ministro delle Risorse idriche, Tang Renjian ministro dell’Agricoltura, Hu Heping ministro della Cultura e del Turismo, Ma Xiaowei a capo della Commissione sanitaria nazionale, Pei Jinjia ministro degli Affari dei veterani, Wang Xiangxi ministro della Gestione delle emergenze, Hou Kai a capo dell’Ufficio nazionale delle revisioni. (Cip)