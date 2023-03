Algeria: al via visita di Stato del presidente dell’Uganda Museveni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica dell'Uganda, Yoweri Museveni, ha dato il via ieri a una visita di Stato in Algeria che durerà fino al prossimo 14 marzo, su invito dell’omologo algerino, Abdelmadjid Tebboune. Lo riferisce l’agenzia di stampa algerina “Aps”. Al suo arrivo ad Algeri ieri pomeriggio, Museveni è stato accolto dall’omologo Tebboune, accompagnato dai presidenti del Consiglio della Nazione, Salah Goudjil, e dell'Assemblea nazionale del popolo, Ibrahim Boughali, dal primo ministro, Aimene Benabderrahmane, dal capo di Stato maggiore dell'esercito nazionale popolare, il generale dell'esercito Said Chanegriha e altri membri del governo. La missione del capo dello Stato ugandese mira a rafforzare le relazioni bilaterali tra Uganda e Algeria, consolidando l’impegno comune dei Paesi sui principali fascicoli del Continente africano. Come sottolineato dai media algerini, Algeria e Uganda concordano sullo sviluppo di un'azione africana congiunta nel quadro dell'Unione Africana (Ua), al fine di proteggere i Paesi del continente dalle tensioni internazionali, consentendo loro di far fronte alle conseguenze che ne derivano. I due Paesi condividono la stessa posizione anche in merito al rafforzamento della consultazione e del coordinamento all'interno delle organizzazioni internazionali e del Movimento dei Paesi non allineati. (segue) (Ala)