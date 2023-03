Algeria: al via visita di Stato del presidente dell’Uganda Museveni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferisce un comunicato stampa della presidenza algerina, Museveni e Tebboune assisteranno alla firma di una serie di protocolli d'intesa in vari settori che verranno sottoscritti durante il primo Forum economico tra Algeria e Uganda. L’obiettivo dei due governo, riferisce la presidenza algerina, è aprire la strada a progetti di partenariato, sbloccando le potenzialità commerciali ad oggi praticamente non sfruttate con scambi che non superano i 12 milioni di dollari all’anno. Dallo scorso ottobre i due Paesi stanno discutendo convenzioni bilaterali per il rafforzamento della cooperazione diplomatica: una convenzione sull'esenzione reciproca dal visto per i titolari di passaporti diplomatici; un memorandum d'intesa sulla consultazione politica tra Algeria e Uganda. I due Paesi hanno esplorato negli ultimi mesi vie di partnership in aree strategiche come l'industria farmaceutica e l'agricoltura. (segue) (Ala)