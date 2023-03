Iran: Corte suprema condanna a morte dissidente svedese di origini iraniane Farajollah Chaab

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La corte suprema iraniana ha confermato la condanna a morte nei confronti del dissidente svedese di origini iraniane Habib Farajollah Chaab. Lo riferisce il sito iraniano “Emtedad”. Farajollah Chaab è stato processato nel 2022 con l'accusa di coinvolgimento in un attacco a una parata militare del 2018 nella provincia a maggioranza araba del Khuzestan in cui hanno perso la vita 25 persone. Secondo le autorità iraniane, Farajollah Chaab avrebbe guidato il movimento separatista arabo per la liberazione di Ahwaz, che si batte per la creazione di uno Stato autnomo nella provincia ricca di petrolio del Khuzestan nell'Iran sudoccidentale.(Res)