Vaticano: Acli Roma, auguri per 10 anni pontificato di Papa Francesco, ha indicato via da seguire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dieci anni con Papa Francesco, che ha saputo indicarci con grande determinazione la via per seguire una chiesa dei poveri e con i poveri. Le Acli di Roma si uniscono a tutta la Chiesa nell'inviare al Pontefice e vescovo di Roma i più affettuosi e devoti auguri". È quanto dichiara in una nota Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia in occasione dei 10 anni di pontificato di Papa Francesco che ricorrono domani, 13 marzo. "Nella nostra città - aggiunge Borzì - con i circoli, i presidi solidali, le associazioni specifiche e grazie al prezioso servizio dei volontari e delle tante persone di buona volontà che costituiscono il sistema Acli abbiamo cercato di farci portatori della chiesa di Francesco con una prossimità capillare in tante periferie esistenziali e geografiche della Capitale. Oggi ci fermiamo in preghiera per il nostro Vescovo è per ringraziare la provvidenza che ce l'ha donato". (Com)