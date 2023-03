Ucraina: Tajani, Italia ha ruolo importante, “commenti positivi” anche dagli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha un ruolo importante nell’Ue e nella Nato, come confermato dai commenti “molto positivi” del segretario di Stato Usa Antony Blinken a New York. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Il caffè della domenica” su Radio24. “La Polonia è in questo momento alla frontiera della guerra in Ucraina ed è ovvio che sia in prima linea: ha accolto il maggior numero di rifugiati ed è sostenuta in questo momento così delicato”, ha detto Tajani.(Res)