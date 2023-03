Ucraina: Tajani, documento posizione cinese non del tutto chiaro, ma Pechino può aiutare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 12 punti del documento di posizione cinese sull’Ucraina forniscono posizioni non del tutto chiare, ma ciò non significa che Pechino non possa fornire il suo contributo al raggiungimento della pace. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Il caffè della domenica” su Radio24. “La Cina è un nostro competitor strategico ma abbiamo relazioni diplomatiche positive, parliamo e ci confrontiamo con loro”, ha detto Tajani. (Res)