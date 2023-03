© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’alleanza fra i popolari e conservatori europei è “naturale” e con i liberali può “essere in prospettiva la guida dell’Europa”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Il caffè della domenica” su Radio24. “E’ chiaro che ci potrà essere un’alternanza, con le forze di sinistra, come deve accadere in una democrazia matura”, ha detto Tajani. (Res)