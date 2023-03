Migranti: Tajani, Guardia di Finanza e Guardia costiera hanno fatto il loro dovere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non c’è stato un attimo nella tragedia di Cutro in cui Guardia di Finanza e Guardia costiera non abbiano fatto il loro dovere”: lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Il caffè della domenica” su Radio24. Dopo la segnalazione di Frontex sull’avvicinamento di questa nave, su cui non si sapeva nulla, “due navi sono uscite per individuarla ma non è stato trovato nessuno. Questa nave è arrivata poi sino a poche decine di metri della terraferma e, vedendo delle luci, gli scafisti hanno fatto un’improvvisa virata e il natante è andata a infrangersi contro una secca”, ha detto Tajani. “Guardia di finanza e costiera non hanno alcune responsabilità: c’è stata una critica ingiustificata” nei loro confronti, ha detto Tajani. “Sono marinai e i marinai non avrebbero mai rinunciato a salvare delle persone”, ha aggiunto. “L’incidente non è avvenuto a 100 o 50 miglia, ma davanti alle coste perché è stata effettuata una manovra sbagliata”, ha detto Tajani. (Res)