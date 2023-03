Usa: Pence, "Trump ha messo in pericolo la mia famiglia, la storia lo giudicherà"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà "la storia" a giudicare Donald Trump per i fatti del 6 gennaio 2021, quando una folla di sostenitori dell'allora presidente degli Stati Uniti assaltò il Congresso e negli incidenti persero la vita cinque persone. Lo ha dichiarato ieri sera a Washington l'allora vice di Trump, Mike Pence, nel corso di una cena di gala organizzata dal Gridiron Club alla presenza, tra gli altri, del segretario di Stato Antony Blinken e del governatore del New Jersey Phil Murphy. "Il presidente Trump aveva torto. Non aveva alcun diritto di invertire i risultati delle elezioni. Le sue parole incaute hanno messo in pericolo la mia famiglia e chiunque si trovasse al Campidoglio quel giorno. So che la storia giudicherà Donald Trump", ha affermato Pence, in quello che può essere considerato il più pesante affondo pubblico che egli abbia mai sferrato da allora contro l'ex presidente statunitense. "Il popolo americano - ha aggiunto - ha il diritto di sapere che cosa è accaduto al Campidoglio il 6 gennaio. Ma bisogna essere chiari: quanto avvenuto è una disgrazia, non si potrebbe definire altrimenti". Pence ha anche lasciato aperto uno spiraglio a una sua possibile candidatura per la Casa Bianca nel 2024. "Sosterrà con tutto il mio cuore e senza riserve il candidato repubblicano per la presidenza, se sarò io", ha scherzato. (Was)