Cina: confermati gli incarichi del governatore Banca centrale e del ministro delle Finanze

- L'Assemblea nazionale del popolo (Anp) della Cina ha confermato gli incarichi del governatore della banca centrale, Yi Gang, e del ministro delle Finanze, Liu Kun, a dispetto delle attese degli analisti che prevedevano nuove nomine ai vertici delle istituzioni finanziarie dopo il rallentamento dell'economia nazionale degli ultimi mesi. È quanto emerso dal penultimo giorno delle "due sessioni", appuntamento chiave per la vita politica cinese dopo il Congresso del Partito comunista dello scorso ottobre. Sia Yi che Liu hanno già superato l'età di pensionamento e non fanno più parte del comitato centrale del Partito. La loro conferma è stata chiesta dal nuovo primo ministro, Li Qiang, la cui nomina è stata ufficializzata nella giornata di ieri. L'Assemblea nazionale del popolo, massima istituzione legislativa cinese, ha anche confermato come vice premier Ding Xuexiang, He Lifeng, Zhang Guoqing e Liu Guozhong. He sarà sostituito da Zheng Shanjie come presidente della potente Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma. Confermati anche gli incarichi ai vertici dei dicasteri del Commercio, dell'Agricoltura e della Tecnologia. (Cip)