Siria: attacco aereo israeliano contro obbiettivi militari su Tartus e Masyaf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Siria ha accusato lo Stato di Israele di aver condotto un attacco aereo contro obiettivi militari nelle provincie nordoccidentale di Tartus e di Hama, precisamente sulla città di Masyaf. Lo riferisce l’agenzia di stampa siriana “Sana”, sottolineando che nel raid sono rimasti feriti tre militari. L’attacco è stato effettuato intorno alle 6:15 ora locale (le 4:15 in Italia) alle prime luci dell’alba. I velivoli hanno lanciato i missili sorvolando il nord del Libano, quindi senza entrare nello spazio aereo siriano. Come osservato dal quotidiano "The Times of Israel", raramente l’aviazione israeliana conduce attacchi di giorno, ma solitamente di notte. L'area intorno a Masyaf, che si pensa sia utilizzata come base per le forze iraniane e le milizie filo-iraniane, è stata ripetutamente presa di mira negli ultimi anni in attacchi attribuiti a Israele. Come avvenute in altre occasioni, anche in questo caso le autorità dello Stato ebraico non hanno confermato né smentito l’attacco. Il raid di questa mattina giunge dopo quello attribuito sempre all’aviazione israeliana lanciato lo scorso 7 marzo contro l’aeroporto di Aleppo, nel nord della Siria, che ha provocato danni alla pista e interrompendo il traffico per tre giorni.(Res)