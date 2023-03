Migranti: Alarm phone, persone esauste ancora in mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le 47 persone in difficoltà a bordo di un barcone proveniente dalla Libia hanno contattato di nuovo questa mattina Alarm phone, il numero di emergenza finalizzato a supportare le operazioni di salvataggio nel mar Mediterraneo. Lo riferisce Alarm phone su Twitter: “Le persone in difficoltà ci hanno chiamato di nuovo questa mattina. Più di 24 ore dopo il nostro avviso iniziale alle autorità, sono esausti e ancora in mare, a combattere il vento e le condizioni meteorologiche avverse. Esortiamo le autorità a coordinare un salvataggio il prima possibile e portare le persone al sicuro in Italia”. (Rin)