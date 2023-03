Roma: chiusi tre centri di spaccio, sequestrato anche l'allucinogeno "2cb"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma abbonda di piccoli ed efficienti supermercati della droga riforniti anche delle droghe più innovative e pericolose come la "2cb" una sostanza sintetica allucinogena sequestrata dagli agenti del Commissariato San Lorenzo insieme a cocaina, hashish, marijuana, ketamina e metanfetamina, oltre a 3 bilancini di precisione e quasi 700 Euro in contanti. Il tutto è stato ritrovato all'interno di un'abitazione di uno studente nel quartiere Pigneto. L'intuizione degli agenti, a seguito di una efficace attività investigativa, ha permesso di risalire all'abitazione di uno studente, quale probabile base di spaccio, e quando, tramite un servizio di appostamento, è stato notato un giovane che, con fare circospetto, si apprestava ad accedere all'interno dello stabile, i poliziotti lo hanno seguito per entrare di sorpresa nell'appartamento. Considerevole il 'bottino' della perquisizione operata dagli investigatori, nonostante i diversi stratagemmi usati per occultare lo stupefacente nei vari ambienti della casa. Al termine delle indagini l'arresto del 27enne italiano è stato convalidato dall'Autorità Giudiziaria. (segue) (Rer)