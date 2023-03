Roma: chiusi tre centri di spaccio, sequestrato anche l'allucinogeno "2cb" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro "punto vendita" della droga è stato individuato in zona Esposizione dove gli agenti della Polizia di Stato del locale Distretto hanno arrestato un pusher in via Kafka. Al termine di un servizio di osservazione ed appostamento, i poliziotti hanno fermato il 44enne a bordo di una macchina. Dalla perquisizione personale e domiciliare sono state trovate diverse dosi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente ed un importo di 350 euro quale probabile provento dell'attività di spaccio, attività della quale si è avuta conferma anche da un'analisi effettuata dagli agenti sul telefono del fermato contenuta in un'applicazione di messaggistica all'interno dello stesso. L'arresto dell'uomo è stato convalidato. (segue) (Rer)