Roma: chiusi tre centri di spaccio, sequestrato anche l'allucinogeno "2cb" (3)

- Gli agenti del X Distretto Lido di Roma, coadiuvato da equipaggi del Reparto prevenzione crimine, ha effettuato diversi controlli nelle vicinanze della stazione metropolitana "Lido Centro" e delle vie limitrofe. In una di queste vie, presso una sala biliardi, il minuzioso controllo dei locali ha permesso di rinvenire oltre mezzo etto di hashish nascosto all'interno di una cassetta di sicurezza ed un bilancino di precisione ancora sporco di sostanza stupefacente, manoscritti riportanti cifre e nomi riconducibili all'attività di spaccio, un'accetta ed inoltre è stata sequestrata la replica di una pistola priva di tappo rosso. Gli agenti, durante le indagini, sono riusciti ad identificare ed arrestare il 'proprietario' dei 'beni', un 24enne domenicano che dimora all'interno della sala, per il quale, al termine degli atti, è stato convalidato l'arresto. Inoltre, nel prosieguo dei controlli presso il suddetto locale, è stato anche denunciato un ragazzo di 19 anni trovato anch'egli con dosi di hashish e somma di denaro in contanti. (Rer)