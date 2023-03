Vaticano: Papa, per il futuro auguro la pace per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pace "nella martoriata Ucraina e in tutti gli altri Paesi che soffrono l’orrore della guerra”. E’ l’augurio per il futuro che Papa Francesco ha formulato, in un'intervista al Fatto Quotidiano. “La guerra è assurda e crudele – ha spiegato Bergoglio - E' un’azienda che non conosce crisi nemmeno durante la pandemia: la fabbrica delle armi”. Il Pontefice ha poi aggiunto: “Una cosa che mi fa soffrire molto è la globalizzazione dell’indifferenza, girare la faccia dall’altra parte”. Il Santo Padre ha poi sottolineato l’impegno della Chiesa contro la pedofilia: “Su questo punto bisogna essere molto chiari: se nella Chiesa si rilevasse anche un solo caso di abuso, che rappresenta già di per sé una mostruosità, tale caso sarà affrontato sempre con la massima serietà”, le parole di Francesco. (Civ)