Business news: 5G, Pechino si oppone fermamente a "interferenze" governo tedesco su suoi investimenti

- La Cina si oppone fermamente a ogni interferenza del governo tedesco sui suoi investimenti in Germania. Così l’ambasciata cinese a Berlino ha commentato il piano dell’esecutivo federale tedesco per la rimozione delle componenti dei colossi cinesi Huawei e Zte dalle reti 5G nel Paese. La sede diplomatica si dice “perplessa” dalla decisione del governo tedesco, definita “avventata” e “infondata”. “La Cina si oppone fermamente alla strumentalizzazione del concetto di sicurezza nazionale da parte della Germania e all’abuso del potere statale per interferire nel mercato”, si legge nel comunicato. “Speriamo – aggiunge l’ambasciata – che la Germania possa creare un ambiente d’affari giusto, aperto e non discriminatorio nei confronti delle compagnie cinesi, e che faccia di più per promuovere la cooperazione a beneficio di entrambe le parti”. Nel comunicato si sottolinea anche la sicurezza della tecnologia Huawei, usata in circa il 60 per cento della rete 5G tedesca. (Cip)