Business news: Biden propone bilancio da 6.900 miliardi, crescono spesa militare e tasse su redditi alti

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha proposto una manovra di bilancio da 6.900 miliardi di dollari per l’anno fiscale 2024, con un incremento della spesa sulle forze armate, fondi per nuovi programmi sociali e più tasse sui redditi alti che dovrebbero contribuire a ridurre il deficit pubblico nel lungo periodo. Il piano è stato reso pubblico dalla Casa Bianca e si basa su una previsione di crescita economica dello 0,6 per cento nell’anno in corso, con un’inflazione che dovrebbe rallentare al 4,3 per cento (quasi la metà rispetto alla media dell’8 per cento dello scorso anno) e un tasso di disoccupazione che dovrebbe invece salire al 4,3 per cento (a gennaio era del 3,4 per cento). La proposta di Biden incontrerà con ogni probabilità la ferma opposizione del Partito repubblicano, che aveva chiesto al presidente statunitense di ridurre la spesa pubblica, e s’inserisce nel quadro di un serrato braccio di ferro tra democratici e repubblicani sul tetto al debito pubblico. (Was)