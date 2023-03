Business news: India-Usa, firmato protocollo su catena di fornitura semiconduttori e innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto a Nuova Delhi il Dialogo commerciale India-Usa, al termine del quale è stato firmato un protocollo d’intesa sulla creazione di una catena di fornitura di semiconduttori e di un partenariato per l’innovazione. Al dialogo hanno partecipato il ministro del Commercio e dell’industria indiano, Piyush Goyal, e la segretaria al Commercio statunitense, Gina Raimondo. Lo riferisce un comunicato del ministero del Commercio indiano. Il dialogo è stato organizzato con l’obiettivo di sbloccare nuove opportunità commerciali e di investimento. Il memorandum stabilisce un meccanismo di collaborazione tra i due governi sulla resilienza e la diversificazione della catena di fornitura in linea con la legge statunitense Chips and Science Act e la Missione semiconduttori indiana. L’iniziativa punta a sfruttare i punti di forza complementari dei due Paesi e a sviluppare ecosistemi di innovazione. Il documento prevede attività di formazione, ricerca e sviluppo. (Inn)