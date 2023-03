Business news: Tunisia, ministero Commercio ha garantito sufficienti beni di consumo per Ramadan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Commercio della Tunisia ha confermato all’Organizzazione per la difesa dei consumatori che sono state importate quantità sufficienti di beni di consumo in vista del mese sacro del Ramadan (22 marzo – 21 aprile) in particolare caffè, olio, zucchero, ma anche carne, verdure e cereali. Lo ha dichiarato il direttore dell’Organizzazione per la difesa dei consumatori, Ammar Dhia, all'emittente radiofonica "Shems Fm”. Secondo Dhia, il problema dell’approvvigionamento di latte che era stato paventato nei giorni scorsi sarebbe stato risolto. Secondo il direttore dell’Organizzazione per la difesa dei consumatori tunisini, “l'aumento dei prezzi è inevitabile e irreversibile, perché è legato a diversi fattori”, in particolare alle conseguenze del persistere della guerra tra Russia e Ucraina. Il tasso d’inflazione in Tunisia è salito al 10,4 per cento a febbraio 2023, rispetto al 10,2 per cento nel gennaio 2023. È quanto emerge dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica. Il governatore della Banca centrale, Marouane Abassi, aveva dichiarato lo scorso gennaio che il tasso d’inflazione rimarrà elevato durante quest’anno e potrebbe salire all'11 per cento. Secondo le stime annunciate da Abassi, nel 2024 e nel 2025 il tasso d’inflazione potrebbe iniziare a diminuire gradualmente.Lo scorso febbraio, il presidente della Repubblica della Tunisia, Kais Saied, aveva detto che in Tunisia vi sono magazzini in cui sono depositate migliaia di tonnellate di merci, mentre lo Stato importa gli stessi prodotti a prezzi elevati e le navi sono ferme per settimane nei porti cariche di merci. “Il popolo sta pagando di nuovo il prezzo del monopolio”, aveva detto il presidente. Per mesi, il Paese nordafricano ha registrato una carenza di beni di prima necessità. L’economia tunisina è stata infatti gravemente colpita dalla guerra in Ucraina, che ha ampliato il disavanzo delle partite correnti, dal rallentamento indotto dal coronavirus, dall’elevato debito e dal deterioramento delle finanze. Per uscire dalla peggiore crisi economica e finanziaria post-rivoluzione del 2011, il Paese nordafricano sta cercando di ottenere un prestito di 1,9 miliardi di dollari dal Fondo monetario internazionale. Tuttavia, a causa dei ritardi nella promulgazione della legge finanziaria e delle poche garanzie date, il Paese deve ancora ottenere finanziamenti dall’istituzione finanziaria con sede a Washington. (Tut)