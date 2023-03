Business news: l'Algeria autorizza l’importazione dei veicoli Fiat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Industria algerino ha concesso l'autorizzazione definitiva al gruppo automobilistico Stellantis per importare veicoli del marchio italiano Fiat. A rivelarlo è il quotidiano “Ennahar” che nel suo articolo cita una fonte ufficiale. Secondo il ministro dell’Industria algerino, Ahmed Zeghdar, le prime vetture del marchio Fiat prodotte invece in Algeria saranno commercializzate entro la fine del 2023. La produzione nella fabbrica di automobili in costruzione nella città di Orano “dovrebbe iniziare durante questo mese di marzo”, ha aggiunto Zeghdar. Nel 2022 il marchio Fiat del gruppo Stellantis è sbarcato nel mercato algerino con un accordo quadro per la produzione di 90 mila veicoli all’anno a Orano, la seconda città nel Paese nordafricano. L’intesa prevede che una percentuale rilevante dei veicoli Fiat sia assemblata con componenti locali. Inizialmente verranno prodotti tre modelli – una “cult car”, una monovolume e una superutilitaria – ma non è escluso l’ingresso di altri tipi di veicoli e di altri marchi italiani, come ad esempio Alfa Romeo. (Ala)