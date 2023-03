Business news: presidente Cop28, industria petrolifera è “chiave per lotta a cambiamento climatico”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’industria del petrolio e del gas svolgerà un ruolo importante nella lotta al cambiamento climatico. Lo ha affermato Sultan Al Jaber, presidente designato della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop 28), ministro dell'Industria e delle tecnologie avanzate degli Emirati Arabi Uniti e direttore generale e amministratore delegato di Adnoc, durante la conferenza annuale Ceraweek in corso a Houston, negli Stati Uniti. “I leader dell’energia hanno la conoscenza, l'esperienza, la competenza e le risorse necessarie per affrontare la duplice sfida di guidare il progresso sostenibile limitando le emissioni”, ha proseguito il ministro, secondo il quale “è necessaria un’importante correzione di rotta”. "Dobbiamo accettare il fatto che si tratta di una sfida globale che richiede soluzioni globali da parte di tutte le parti interessate, agendo in unità e solidarietà", ha affermato Al Jaber, sottolineando la necessità di agire insieme all’interno del settore. “Tutti devono essere allineati intorno allo stesso obiettivo”, ha concluso il presidente designato della Cop28, che si svolgerà negli Emirati dal 30 novembre al 12 dicembre. (Res)