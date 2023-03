Business news: ministro Commercio Kenya, carenza di dollari fuori dal controllo del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La carenza di dollari in Kenya è al di fuori del controllo del governo. Lo ha dichiarato il ministro del Commercio, Moses Kuria, che nel corso di un'audizione in parlamento ha definito la carenza "un problema globale", ma ha anche incolpato la cultura del Kenya di importare cose che possono essere prodotte localmente. "Non puoi lamentarti dei problemi con i dollari quando importiamo tutto", ha detto il ministro, chiedendo incentivi per incoraggiare i produttori locali e proteggerli dai concorrenti stranieri. Di recente la Banca centrale del Kenya (Cbk) ha ordinato alle banche commerciali di razionare i dollari a seguito di una carenza di valuta. Lo scellino keniota ha perso il 9 per cento rispetto al dollaro in oltre un anno, facendo salire il costo della vita. (Res)