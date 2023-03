Business news: Somalia, sistemi Atc Leonardo per ottimizzare la gestione dello spazio aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- LeadInSky, la soluzione completa di Leonardo per la gestione del traffico aereo, è alla base della recente riclassificazione in “Classe A” (controllato ai massimi livelli) dello spazio aereo somalo, noto come Mogadishu Flight Information Region (Fir), una delle vie aeree più trafficate del continente. In particolare, Leonardo, attraverso un contratto Icao, emesso per conto del governo federale della Somalia, ha fornito al Paese il centro di controllo Atc, due sistemi di torre e gli apparati radio per l’interscambio dati voce centro/torre. L’integrazione della soluzione di Leonardo aumenterà la sicurezza e l’efficienza delle operazioni, grazie alla possibilità di gestire maggiori volumi di traffico, e contribuirà a rafforzare Ie relazioni tra Italia e Somalia nel potenziamento delle infrastrutture. Già operativa in importanti hub internazionali, LeadInSky è stata sviluppata per operare negli scenari più complessi, mediante la possibilità di integrare una vasta gamma di prodotti e strumenti che gli permettono di rispondere ai più stringenti requisiti internazionali per le operazioni a terra e in volo. Frutto della digitalizzazione di sensori e funzioni, LeadInSky include controllo di terra, verifica delle rotte e funzionalità di analisi e post-processing. (Com)