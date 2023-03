Business news: Kenya, Susan Koech è la nuova vice governatrice della Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kenya, William Ruto, ha nominato Susan Koech come vice governatrice della Banca centrale (Cbk), un ruolo rimasto vacante per sette anni. Lo riferisce il portavoce della presidenza keniota, Mohamed Hussein, in un comunicato rilanciato su Twitter. La nomina, per un mandato di quattro anni, è stata pubblicata venerdì e segue l'approvazione ottenuta mercoledì scorso da Camera e Senato, dopo il vaglio di una commissione parlamentare per le Finanze e la Pianificazione. Durante il lungo periodo di sette anni in cui il ruolo di vicegovernatore è rimasto vacante, la Cbk è stata esposta ai richiami del regolatore bancario, dal momento che la legge che regolamenta le attività del principale istituto di credito - il Central Bank Act - richiede due vicegovernatori al comando. Koech affiancherà quindi l'omologa Sheila M'Mbijjewe, vice governatrice della Banca centrale del Kenya dal 2015. La neonominata ha promesso di impegnarsi a ridurre i tassi di interesse a una cifra, abbassando il costo del credito, razionalizzando il mercato monetario interbancario e creando più riserve di valuta locale. (Res)