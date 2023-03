Francia: Senato approva riforma pensioni, testo passa a esame commissione paritetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato francese ha adottato ieri sera la riforma delle pensioni, con 195 voti a favori e 112 contrari. Il disegno di legge che estende l'età pensionabile da 62 a 64 anni ora dovrà passare l'esame di una commissione paritetica, poi un nuovo voto di entrambe le camere del Parlamento francese. La prima ministra Elisabeth Borne ha definito l'approvazione del Senato un "passo importante" compiuto questa sera "con un ampio voto" di sostegno alla riforma. "Continuerò a profondere le mie energie con tutto il governo affinché si arrivi alla fine del processo democratico e che questo testo sia votato", ha aggiunto Borne. "Sono certa che in Parlamento ci sia la maggioranza per votare questo disegno di legge necessario per il nostro Paese e che ognuno si assumerà le proprie responsabilità", ha dichiarato Borne. Il prossimo passaggio del disegno di legge è quello della commissione paritetica mista. Un gruppo di senatori e deputati si riunirà mercoledì prossimo per tentare di redigere una bozza di compromesso tra le due Camere che dovranno poi votare separatamente questo testo il giorno successivo. (segue) (Frp)